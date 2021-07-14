Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

фото нбу

14 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,30 — 27,32 гривні;

Євро — 32,26 — 32,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,17 — 27,35 гривні. Євро купують за 32,01 гривні, продають за 32,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,21 – 27,28 гривні, євро – 32,08 – 32,24 гривні.

Нагадуємо:

14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 14 липня на рівні 27,32 гривні.

Економічна правда