Официальный курс: гривня укрепилась к евро

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Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 15 июля на уровне 27,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,25 грн (на 14 июля - 32,37 гривни).

Напоминаем:

14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Экономическая правда