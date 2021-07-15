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Официальный курс: гривня укрепилась к евро

Четверг, 15 июля 2021, 09:00
 
фото нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 15 июля на уровне 27,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,25 грн (на 14 июля - 32,37 гривни).

Напоминаем:

14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Экономическая правда

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курс гривня

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