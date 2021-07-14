Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 14 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 14 липня 2021, 11:40

14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,30 — 27,32 гривні;

Євро — 32,20 — 32,22 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,17 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,01 гривні, продають за 32,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,21 – 27,29 гривні, євро – 32,13 – 32,27 гривні.

Нагадуємо:

13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 14 липня на рівні 27,32 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс гривні до долара на міжбанку трохи знизився 13 липня 2021, 17:10
Курс валют на 13 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 13 липня 2021, 10:49
Гривня стабільна на закритті міжбанку 12 липня 2021, 17:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!