Курс валют на 14 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,30 — 27,32 гривні;
Євро — 32,20 — 32,22 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,17 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,01 гривні, продають за 32,36 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,21 – 27,29 гривні, євро – 32,13 – 32,27 гривні.
Нагадуємо:
13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 14 липня на рівні 27,32 гривні.
Економічна правда
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