Укрзализныця построила путь в зону отчуждения: почему это важно

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Укрзализныця завершила реконструкцию пути Вильча-Янов, соединив Чернобыльскую зону отчуждения с основной железнодорожной сетью – это позволит Энергоатому транспортировать отработанное ядерное топливо в централизованное хранилище.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда. Как добавил Юрик, в июне УЗ выиграла тендер и подписала соглашение с Энергоатомом на реконструкцию этого участка.

"Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", - отметил глава УЗ.

В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проекту и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

Вскоре туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет сохраняться там в течение следующих ста лет.

Напоминаем:

НАЭК "Энергоатом" с 2021 года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, ведь Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле.

В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.

Экономическая правда