Наступного року "Енергоатом" повністю відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії

У 2021 році НАЕК "Енергоатом" матиме змогу повністю відмовитися від постачань відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій на зберігання у РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на президента компанії Петра Котіна.

"Ми вже припинили відвантажувати ВЯП у РФ. Якщо нічого не станеться екстраординарного, то наступного року ми нічого не постачатимемо на зберігання в РФ", - сказав глава "Енергоатому" під час відвідування Запорізької АЕС.

Він розповів, що перша партія ВЯП надійде на Централізоване сховище з ВП "Южно-Українська АЕС" у травні.

Доти Котін прогнозує вирішення питання добудови залізничної лінії Вільча-Янів, яка підходить до ЦСВЯП і потрібна для забезпечення під'їзду контейнерів з відпрацьованим паливом.

Він зазначив, що "Енергоатом" запропонував передати йому на баланс ділянку землі, на якій розташоване залізничне полотно, щоб отримати можливість добудувати його із залученням підрядника. Наразі очікується рішення Кабміну.

Раніше він повідомив, що відмова вивозити на тимчасове зберігання і переробку в РФ паливо українських АЕС дасть змогу "Енергоатому" заощадити $150-200 млн на рік.

Наразі послугами російських компаній зі зберігання ВЯП не користується лише Запорізька АЕС. Її відпрацьоване паливо зберігається в пристанційному сховищі ВЯП сухого контейнерного типу, введеному в експлуатацію в 2001 році.

"НАЕК "Енергоатом" 21 грудня завершило будівництво першої черги ЦСВЯП вартістю близько 2 млрд грн.