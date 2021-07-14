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Ощадбанк и Фонд гарантирования будут сотрудничать ради присоединения банка к системе

Среда, 14 июля 2021, 18:40
 
пресс-служба ощадбанка

Фонд гарантирования вкладов и Ощадбанк подписали 14 июля меморандум о сотрудничестве по приобретению банком статуса участника Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Меморандумом предусмотрена разработка и внедрение совместных мероприятий, которые призваны гармонизировать процесс вступления Ощадбанком статуса участника ФГВФЛ. В частности, речь идет о совместной работе по совершенствованию законодательства в сфере гарантирования вкладов.

Также стороны договорились об обмене информацией, в том числе предоставление Ощадбанком отчетности, предусмотренной законодательством; о взаимной организационную, информационную и методологическую поддержку.

"До конца года ожидается принятие закона, который будет способствовать распространению гарантий Фонда гарантирования вкладов в Ощадбанк без дополнительной нагрузки на другие банки-участники", - отметила директорка-распорядительница ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов назвал меморандум дорожной картой вступления Ощада в ФГВФЛ, которая обеспечит гармоничный переход на новую систему.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 000 грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка. Вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд также определены в Меморандуме с МВФ.

Экономическая правда

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Ощадбанк ФГВФЛ

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