Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

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14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,30 - 27,32 гривни;

Евро - 32,26 - 32,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,17 - 27,35 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,28 гривни, евро - 32,08 - 32,24 гривни.

Напоминаем:

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 14 июля на уровне 27,32 гривни.

Экономическая правда