Офіційний курс: гривня знову послабилась
Вівторок, 13 липня 2021, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 14 липня на рівні 27,32 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,37 грн (на 13 липня – 32,35 гривні).
Нагадуємо:
13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.
13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Економічна правда
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