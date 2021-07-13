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Офіційний курс: гривня знову послабилась

Вівторок, 13 липня 2021, 19:40

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 14 липня на рівні 27,32 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,37 грн (на 13 липня – 32,35 гривні).

Нагадуємо:

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Економічна правда

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