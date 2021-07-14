Фермеры смогут получить кредиты под госгарантии на покупку земли
Кабинет Министров на заседании 14 июля одобрил проект постановления, которым сделал возможным предоставление кредитов под госгарантии малым фермерам на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, проект постановления правительства.
В Министерстве финансов ожидают, что это позволит оказать поддержку малым фермерам в рамках реализации земельной реформы.
Реализация документа позволяет определить механизмы предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии.
Также утверждаются требования к заемщикам и обязательствам, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий. "Укрэксимбанк" определяется агентом гаранта, к функциям которого, в частности, относится проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.
Читайте подробнее: "Дожмет" ли Зеленский банки: в правительстве придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"
О рынке земли рассказываем в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону
Напоминаем:
С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.
Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua