Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 27,30 – 27,32 гривни;

Евро – 32,20 – 32,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,17 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 – 27,29 гривни, евро – 32,13 – 32,27 гривни.

Напоминаем:

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 14 июля на уровне 27,32 гривни.

Экономическая правда