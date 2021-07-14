Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 27,30 – 27,32 гривни;
Евро – 32,20 – 32,22 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,17 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,36 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 – 27,29 гривни, евро – 32,13 – 32,27 гривни.
Напоминаем:
13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 14 июля на уровне 27,32 гривни.
Экономическая правда
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