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Официальный курс: гривня снова ослабилась

Вторник, 13 июля 2021, 19:40

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 14 июля на уровне 27,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,37 грн (на 13 июля – 32,35 гривни).

Напоминаем:

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Экономическая правда

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