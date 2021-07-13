Официальный курс: гривня снова ослабилась
Вторник, 13 июля 2021, 19:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 14 июля на уровне 27,32 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,37 грн (на 13 июля – 32,35 гривни).
Напоминаем:
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
Экономическая правда
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