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Курс гривни к доллару на межбанке немного снизился

Вторник, 13 июля 2021, 17:10

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США: 27,30 – 27,32 гривни;

Евро: 32,27 – 32,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 13 июля на уровне 27,29 гривни.

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда

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