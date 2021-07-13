Курс гривни к доллару на межбанке немного снизился
Вторник, 13 июля 2021, 17:10
13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США: 27,30 – 27,32 гривни;
Евро: 32,27 – 32,29 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 13 июля на уровне 27,29 гривни.
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
Экономическая правда
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