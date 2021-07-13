Курс гривни к доллару на межбанке немного снизился

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США: 27,30 – 27,32 гривни;

Евро: 32,27 – 32,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 13 июля на уровне 27,29 гривни.

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда