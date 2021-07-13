Курс валют на 13 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,29 - 27,31 гривни;

Евро - 32,36 - 32,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,35 гривни. Евро покупают по 32,11 гривни, продают по 32,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,25 гривни, евро - 32,22 - 32,32 гривни.

Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 13 июля на уровне 27,29 гривни.

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда