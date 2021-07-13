Офіційний курс: гривня зміцнилась
Вівторок, 13 липня 2021, 09:11
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 13 липня на рівні 27,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,35 грн (на 12 липня – 32,41 гривні).
Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?
Нагадуємо:
12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.
12 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua