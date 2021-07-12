Гривня стабільна на закритті міжбанку

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США: 27,28 — 27,30 гривні;

Євро: 32,36 — 32,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,34 гривні. Євро купують за 32,11 гривні, продають за 32,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 – 27,26 гривні, євро – 32,21 – 32,30 гривні.

Нагадуємо:

12 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 12 липня на рівні 27,32 гривні.

Економічна правда