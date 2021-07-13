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Официальный курс: гривня укрепилась

Вторник, 13 июля 2021, 09:11
 
фото нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 13 июля на уровне 27,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,35 грн (на 12 июля - 32,41 гривни).

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Напоминаем:

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

12 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда

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