Курс валют на 12 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 12 липня 2021, 11:30
12 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,26 — 27,28 гривні;
Євро — 32,39 — 32,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,11 гривні, продають за 32,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 — 27,26 гривні, євро — 32,20 — 32,31 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 12 липня на рівні 27,32 гривні.
Економічна правда
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