Курс валют на 12 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

12 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,26 — 27,28 гривні;

Євро — 32,39 — 32,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,11 гривні, продають за 32,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 — 27,26 гривні, євро — 32,20 — 32,31 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 12 липня на рівні 27,32 гривні.

Економічна правда