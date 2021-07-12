Курс валют: гривня немного ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 12 июля на уровне 27,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,41 грн (на 9 июля - 32,32 гривни).

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Напоминаем:

9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,33 гривни.

Экономическая правда