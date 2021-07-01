УЗ уплатила в бюджет 750 миллионов дивидендов за 2019 год
"Укрзализныця" уплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год, которые были отсрочены в связи пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця всегда выполняет свои обязательства перед акционером - государством. В 2020 году решением правительства было отсрочено выплату компанией дивидендов за 2019 год. Благодаря реализации антикризисного плана сейчас нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы.
Выплата дивидендов осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ", - заявил и.о. главы правления компании Иван Юрик.
В государственный бюджет перечислено 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году - 750 млн грн.
70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) направлено на покрытие убытков прошлых лет.
Напоминаем:
В ноябре 2020 года Кабинет министров предоставил "Укрзализныци" отсрочку по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы.
В апреле 2021 года Кабинет министров утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.
Выплату дивидендов поручили провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.
Экономическая правда
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