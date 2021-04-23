"Укрзалізницю" зобов'язали перерахувати до держбюджету 750 мільйонів

Кабінет міністрів затвердив річний звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і зобов'язав компанію перерахувати до держбюджету 749,5 мільйона гривень дивідендів.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну.

Документом доручено затвердити на річних зборах акціонерного товариства "Укрзалізниця" річний звіт компанії, а також звіти наглядової ради та правління за 2019 рік.

Також розпорядженням доручено затвердити розподіл чистого прибутку "Укрзалізниці" за 2019 рік, зокрема, направити 30% прибутку в розмірі 749,5 млн грн на виплату дивідендів до державного бюджету, а решту 70% прибутку в сумі 1,75 млрд грн – на покриття збитків минулих років (за вирахуванням вартості тимчасового контрольного пункту в'їзду на "Чонгар" розміром 115,6 млн грн ця сума становитиме 1,63 млрд грн).

Виплату дивідендів доручено провести відповідно до вимог законодавства не пізніше 30 червня 2021 року.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" в 2019 році збільшила чистий прибуток в 14,7 рази – до 2,99 млрд грн.

За підсумками 2020 року УЗ отримала чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн.

У березні Кабінет міністрів затвердив фінансовий план УЗ на 2021 рік, який передбачає дохід компанії в сумі 93 млрд грн і прибуток на рівні 3,6 млрд грн.

Економічна правда