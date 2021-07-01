Минприроды: Предприятие Ахметова является крупнейшим загрязнителем атмосферы

Тепловая электростанция Бурштынская, что входит в "ДТЭК" Рината Ахметова, является крупнейшим загрязнителем атмосферы в Украине.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил министр окружающей среды Роман Абрамовский.

"Больше всего, если по атмосфере, то это тепловая электростанция Бурштынская (входит в "ДТЭК" Рината Ахметова. - ЭП)", - рассказал он.

По словам министра, у ведомства также есть перечень 100 крупнейших загрязнителей в Украине.

Он добавил, что правительство хочет поднять налог на СО2. "Это изменит мотивацию и тогда будет достаточно ценно увеличивать выбросы, потому что придется платить большой налог", - пояснил Абрамовский.

Сейчас этот налог составляет 10 гривен, и Минфин выступил с инициативой втрое поднять его и довести все остальные налоги на выбросы загрязняющих веществ к макроэкономическим показателям, которые сегодня существуют.

По мнению министра окружающей среды, "надо было бы поднять этот налог до уровня 12-15 евро за тонну".

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Напоминаем:

Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1 - 2 место по выбросам основных опасных веществ, при этом их объемы не соответствуют нормативам ЕС.

Среди десятки электростанций с наибольшими выбросами зольной пыли (PM10), Украина принадлежат 8 электростанций. Сюда входят Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская, Ладыжинская ТЭС. Все они были введены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века.

Согласно "антиахметивскому" законопроекту, который вносит изменения в Налоговый кодекс, планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше.

Экономическая правда