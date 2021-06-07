В Украине хотят в несколько раз увеличить экологический налог

Согласно "антиахметивскому" законопроекту, который вносит изменения в Налоговый кодекс, планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Эконалог, напоминают в ведомстве, - обязательный платеж, уплачиваемый из фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде.

Сейчас ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине одна из самых низких в мире. Для сравнения приводят пример Польши, которая устанавливает минимальную ставку в Европе, в размере 1 евро/т, а в нашем государстве - всего 10 грн за тонну.

Законопроектом №5600 ставку планируют повысить втрое, почти до польского уровня - до 30 грн/т. От этих изменений ожидается получить дополнительные 2,1 млрд грн.

Также увеличится ставка экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза. В дальнейшем постепенно в 8 раз до 2029 года. Дополнительный ресурс поступлений в государственный и местный бюджеты - 100 млн грн.

Кроме этого планируется втрое увеличить налог на отходы для предприятий горной промышленности: с 0,49 грн до 1,5 грн / тонну. Дополнительный ресурс поступлений - 300 млн грн.

Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местной власти - 55%.

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Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Напоминаем:

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Экономическая правда