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За 9 дней тестовой работы WiM-станций, которые вмонтированы в дорожное полотно и определяют перегрузки дальнобойных фур, обнаружили 3849 нарушений - станции начали работу в Украине с 16 июня.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на Мининфраструктуры и Укртрансбезопасность.

Наибольшее количество нарушений - 1140 - зафиксировали на автодороге М 22 "Полтава - Александрия" возле села Подгоровка.

Второе место - 583 нарушения - занимает участок трассы Н 23 "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье" вблизи села Бережинка.

Замыкает топ-3 автомобильная дорога М 07 "Киев - Ковель - Ягодин" возле села Загальцы - 566 нарушений.

Полноценное введение системы в эксплуатацию планируется в сентябре, причем ответственность за параметры груза будет нести не только водитель, но и компания, которая осуществляет перевозки. Укртрансбезjgfcyjcnm планирует штрафовать их в диапазоне от 8500 до 51000 грн.

До осени система контроля будет работать в тестовом режиме - с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без без начисления реальных штрафов.

По общему подсчету, если бы штрафы реально выписывались владельцам фур, то это обошлось бы им в 131,8 млн гривен.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Верховная Рада 3 июня приняла законопроект №3742, который является одним из двух основных документов для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 000 грн. Для международных перевозок – 34 000 грн. За превышение по весу резиновых нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8500 грн до 51000 грн.

14 июня закон подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Экономическая правда