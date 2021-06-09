Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к Фонду

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев в Telegram, трансляция заседания комитета 9 июня.

Так, в Раде зарегистрированы два законопроекта о присоединении Ощадбанка в ФГВФЛ: правительственный №5542 и поданный Гетманцевым №5542-1.

Альтернативный законопроект, как отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, есть более комплексным и направленным на развитие Фонда и усиление институциональной способности, что позволит аккумулировать больше денег и обеспечить устойчивость.

В конце концов, представитель Минфина также поддержал законопроект №5542-1. Его же поддержали 22 из 23 участников комитета, и таким образом рекомендовали Раде принять его в первом чтении и за основу.

Напоминаем:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн сразу, а с 2023 - до 600 тысяч грн.

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Экономическая правда