У парламенті пропонують збільшити суму гарантування вкладів до 600 тисяч

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Законопроєкт №5542-1 наразі направлено на розгляд комітету. Ним передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.

З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Крім того, у Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №5542 щодо приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Документ №5542-1 має забезпечити плавність цього процесу та мінімізацію можливих ризиків.

Також зазначається, що борг ФГВФО станом на 1 квітня 2021 року складається із заборгованості за векселями, виданими в обмін на держоблігації у 2015-16 роках у сумі 68,9 млрд грн.

Загальна заборгованість, яку Фонд має сплатити до грудня 2031 року становить 111,10 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн – нараховані відсотки. За розрахунками Робочої групи при Раді з фінансової стабільності, Фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів Фонду становите понад 80 млрд грн.

Відтак законопроєктом також передбачені механізми врегулювання погашення зобов’язань за векселями. Це планують зробити шляхом перерахування відповідних коштів до держбюджету з урахуванням необхідності забезпечення фінансової стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Фонд гарантування вкладів фізосіб хоче збільшити гарантовану суми відшкодування вдвічі – до 400 тисяч гривень, востаннє вона збільшувалася у 2012 році.

У Фонді пояснювали, що під час банківської кризи 2014-17 років для забезпечення виплат вкладникам майже 90 неплатоспроможних банків, Фонд був змушений залучити майже 80 млрд грн кредитних коштів під ринкові 10-14% від уряду та НБУ. Щодо Нацбанку, Фонд повністю розрахувався за боргом у майже 20 мільярдів гривень.

Економічна правда



