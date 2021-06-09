Кабмин дал старт процедуре отбора директора Бюро экономической безопасности

Кабмин делегировал в конкурсную комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности трех представителей от правительства.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня делегируем в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабмина - первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Это позволяет полноценно начать процедуру отбора руководителя. Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новосозданному органу", - сказал Шмыгаль.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 1 июня утвердила 2 представителей в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности от финансового комитета и отклонила кандидатуру от правоохранительного.

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Читайте подробнее: Маски-шоу одного актера: как ГФС, СБУ и Нацполиция потеряли контроль над экономическими преступлениям

Экономическая правда