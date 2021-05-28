Глава ГФС рассказал, когда начнет работу Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Об этом во время пресс-брифинга сказал глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, передает "Интерфакс-Украина".

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должен начать работу и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", - сказал Мельник.

По его словам, ведомство, которое он возглавляет, уже находится в процессе ликвидации.

При этом, Мельник подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы БЭБ.

"Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - добавил он.

Напоминаем:

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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