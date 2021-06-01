Рада утвердила 2 членов комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности

Верховная Рада на заседании 1 июня утвердила 2 представителей в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности от финансового комитета и отклонила кандидатуру от правоохранительного.

Постановление №5462 о введении в состав комиссии Людмилы Рубаненко и Галины Шевченко поддержали 242 нардепа.

Представляя перед голосованием кандидатов, глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Людмила Рубаненко - представитель Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов Украины", а Галина Шевченко - представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По его словам, Рубаненко по версии GAAP in UA входит в топ-25: Самые влиятельные лица украинского бухгалтерии.

"Является действительным членом Европейской конфедерации налоговых консультантов, входит в Комитет по лучших практиках при Органе общественного надзора за аудиторской деятельностью. Имеет звание "Заслуженный экономист Украины", - заявил Гетманцев.

Галина Шевченко, по его словам, является одним из ведущих отечественных адвокатов.

"Имеет успешный опыт комплексного сопровождения клиентов на всех этапах оказания правовой помощи. Специализируется по вопросам защиты бизнеса и сопровождения сложных судебных процессов в разных категориях дел во всех судебных инстанциях Украины. Является сертифицированным медиатором", - добавил нардеп.

В то же время Рада не поддержала предложение комитета по вопросам правоохранительной деятельности ввести в состав комиссии представителя общественной организации "Волонтерское движение "Общая цель" Алексея Ушакова. Соответствующее постановление поддержали лишь 192 нардепа.

Согласно закону о БЭБ, конкурсная комиссия по отбору главы Бюро должна состоять из трех представителей СНБО, двух - от Верховной Рады по представлению налогового комитета, одного - от Верховной Рады по представлению комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также трех членов, которых определяет Кабмин.

Напоминаем:

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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Экономическая правда