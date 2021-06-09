Шмыгаль о плане высадить 1 миллиард деревьев: Вполне реальная задача
Кабмин утвердил порядок использования средств для инвентаризации лесов, также, по словам премьера Дениса Шмыгаля, план в ближайшей перспективе высадить 1 млрд деревьев - вполне реальная задача.
Об этом премьер заявил на заседании правительства.
"Не менее важный региональный вопрос - это инвентаризация лесов. Утверждаем порядок использования средств, чтобы в полной мере провести эту инвентаризацию за следующие 4 года", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.
Позже правительство поддержало это решение - в этом году на соответствующие мероприятия предполагается почти 20 млн грн.
По словам премьера, такую масштабную и комплексную реформу лесной отрасли запущено впервые за историю независимости.
"Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве.
Очень активно внедряем цифровизацию, чтобы уничтожить все возможные коррупционные факторы. Уже сейчас начинается бета-тестирование двух крупнейших услуг лесной отрасли в цифровом формате - получение лесорубочного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов", - добавил Шмыгаль.
"В ближайшей перспективе есть план высадить 1 млрд деревьев. Вполне реальная задача от президента Украины, ведь только в прошлом году в Украине, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн молодых деревьев. Поэтому будем ускоряться - и это очень важно", - резюмировал премьер.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.
Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Экономическая правда
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