Шмыгаль о плане высадить 1 миллиард деревьев: Вполне реальная задача

Кабмин утвердил порядок использования средств для инвентаризации лесов, также, по словам премьера Дениса Шмыгаля, план в ближайшей перспективе высадить 1 млрд деревьев - вполне реальная задача.

Об этом премьер заявил на заседании правительства.

"Не менее важный региональный вопрос - это инвентаризация лесов. Утверждаем порядок использования средств, чтобы в полной мере провести эту инвентаризацию за следующие 4 года", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Позже правительство поддержало это решение - в этом году на соответствующие мероприятия предполагается почти 20 млн грн.

По словам премьера, такую ​​масштабную и комплексную реформу лесной отрасли запущено впервые за историю независимости.

"Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве.

Очень активно внедряем цифровизацию, чтобы уничтожить все возможные коррупционные факторы. Уже сейчас начинается бета-тестирование двух крупнейших услуг лесной отрасли в цифровом формате - получение лесорубочного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов", - добавил Шмыгаль.

"В ближайшей перспективе есть план высадить 1 млрд деревьев. Вполне реальная задача от президента Украины, ведь только в прошлом году в Украине, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн молодых деревьев. Поэтому будем ускоряться - и это очень важно", - резюмировал премьер.

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