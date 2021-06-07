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Проект по высадке деревьев "Зеленая страна": на три года нужно 2 миллиарда – министр

Понедельник, 7 июня 2021, 17:45
 

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2  млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств и из госбюджета.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает "Интерфакс-Украина".

"По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена ​​за счет деятельности государственных лесных хозяйств, также предполагается привлечение средств из государственного бюджета.

Мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности хозяйств и уже в этом году. Как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн", - сказал министр.

По его словам, по итогам года можно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить прибыльность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Он добавил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определенного вклада Украины (НОВ2) в Парижскую хартию.

"Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность преодоления климатических изменений. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса", - сказал Абрамовский.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

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экология лес деньги

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