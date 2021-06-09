Курс валют на 9 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;

Евро - 33,00 - 33,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,99 - 27,19 гривни. Евро покупают по 32,76 гривни, продают по 33,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,04 - 27,10 гривни, евро - 32,89 - 32,99 гривни.

Напоминаем:

8 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда