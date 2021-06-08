Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,10 - 27,12 гривні;
Євро – 33,01 - 33,04 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,04 – 27,24 гривні. Євро купують по 32,81 гривні, продають по 33,17 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,07 - 27,13 гривні, євро - 32,91 - 33,00 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 8 червня на рівні 27,19 гривні.
8 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,19 - 27,21 гривні.
7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.
Економічна правда
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