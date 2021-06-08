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Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

Вівторок, 8 червня 2021, 17:20
 

8 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,10 - 27,12 гривні;

Євро – 33,01 - 33,04 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,04 – 27,24 гривні. Євро купують по 32,81 гривні, продають по 33,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,07 - 27,13 гривні, євро - 32,91 - 33,00 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 8 червня на рівні 27,19 гривні.

8 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,19 - 27,21 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.

Економічна правда

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