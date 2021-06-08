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300 тысячам работающих пенсионеров провели перерасчет пенсий

Вторник, 8 июня 2021, 18:50
 

Органы Пенсионного фонда провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам - пенсии увеличены у 313 тыс пенсионеров, средний размер повышения составил 193,32 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Отмечается, что перерасчет провели в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных с Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май.

Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали. Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату - пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что с 1 июня около 700 тыс работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий, в среднем рост будет на 170-180 грн.

Сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Экономическая правда

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пенсии Пенсионный фонд Минсоцполитики

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