С 1 июня 700 тысяч  работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий

С 1 июня около 700 тыс работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий, в среднем рост будет на 170-180 грн.

Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала "UA: Первый".

"Такой перерасчет ежегодный. Он будет проведен с 1 апреля и, соответственно, в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май.

Почему это делается в июне, а не в апреле? Опять же, вопрос в том, что введена квартальная отчетность, и поскольку мы должны принимать данные о работе, в том числе и страховой стаж, а кому-то это играет достаточно большую роль, за февраль, а, соответственно, отчеты подаются до 9 мая, то мы имеем информацию обработанную для того, чтобы можно было провести выплаты в июне. Но еще раз повторю, эти переводы делаются с 1 апреля", - сказал Шамбир.

При этом, перерасчет будет касаться около 700 тыс пенсионеров.

По его словам, нельзя точно сказать, на какую сумму возрастут выплаты.

"Не могу сказать, насколько у каждого, потому что все зависит от зарплаты и стажа у каждого, то есть индивидуальные расчеты, но в среднем где-то рост на 170-180 грн", - добавил он.

Напомним:

Сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Экономическая правда