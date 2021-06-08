Экологические нарушения нанесли 67 миллионов ущерба в первом квартале

Госэкоинспекция установила нарушений экологических требований на 67 миллионов гривень в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции со ссылкой на слова ее руководителя Андрея Малеваного на форуме "Украина30. Экология".

"Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям", - отметил он.

По словам Малеваного, экологизация производства осуществляется только единичными предприятиями. За первые три месяца года инспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях, на одно предприятие в среднем приходится 4 факта нарушения природоохранного законодательства.

Для укрепления экологического контроля за промышленностью и стимулирования модернизации предприятий Госэкоинспекция проводит территориальную реформу, закупает новое оборудование.

Также инспекция сотрудничает с Национальным центром управления и испытания космических средств для получения спутниковых снимков для выявления незаконной добычи недр, засорение и тому подобное.

Малеваный назвал несколько проблем контроля, в частности мизерные штрафы за недопуски и загрязнения окружающей среды, для чего необходимо комплексное обновление законодательства.

Напоминаем:

Украина пока что выполняет Национальный план по сокращению выбросов большими сжигательными установками, однако при отсутствии прогресса с 2025 года мы начнем превышать показатели - для модернизации нужно 4,3 млрд евро.

Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1 - 2 место по выбросам основных опасных веществ, одновременно объемы не соответствуют нормативам ЕС.

Экономическая правда