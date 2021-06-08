Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації ТЕС  – Міненерго

Україна наразі виконує Національний план із скорочення викидів великими спалювальними установками, проте за відсутності поступу з 2025 року ми почнемо перевищувати показники – для модернізації потрібно 4,3 млрд євро.

Про це заступник міністра енергетики Максим Немчинов розповів на форумі "Україна30. Екологія", повідомляє Міненерго.

"На сьогодні ми не перевищуємо наші міжнародні зобов’язання по жодному з викидів. Але вже починаючи з 2025 року, якщо ми нічого не будемо робити, ми будемо перевищувати ці показники, і це призведе до порушення наших зобов’язань", – зазначив Немчинов.

Зараз у Нацплані передбачено модернізацію понад 90 установок. Сумарно для виконання плану на цих установках операторам необхідно інвестувати до 4,3 млрд євро.

У відомстві наводять приклад Європи, де за 1990-2016 роки в екомодернізацію інвестували за рахунок державної допомоги. Зокрема, у Німеччині – 19 млрд євро, Польщі – 11 млрд євро, Чехії – 7 млрд євро.

"Зараз міністерство працює над розробленням механізм фінансування заходів із екомодернізації – за рахунок чого ми будемо проводити екологічну модернізацію обладнання", - підсумував посадовець.

За його словами, в подальшому необхідно йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, та його модернізації в тій кількості, яка необхідна для безпечної та сталої роботи енергетичної системи. Вся інша генерація має будуватися вже з урахуванням екологічних вимог і не використовувати викопні види палива.

Метою плану є поступове скорочення викидів діоксиду сірки (далі – SO2), оксидів азоту (далі – NOx) та пилу від існуючих великих спалювальних установок.

Йдеться про ті, теплопотужність яких становить понад 50 МВт і більше, а перший дозвіл на викиди або проєктування установки видано до 01 липня 1992 року.

Нагадуємо:

Українська теплова генерація відповідальна за більшість викидів у повітря у Європі та посідає 1 – 2 місце за викидами основних небезпечних речовин, водночас обсяги не відповідають нормативами ЄС.

Згідно "антиахметівського" законопроєкту, що вносить зміни до Податкового кодексу, планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше.

Економічна правда