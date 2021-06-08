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"Спекуляция": Витренко о возможном срыве встречи Зеленского с Байденом из-за "Нафтогаза"

Вторник, 8 июня 2021, 10:56
 

Председатель правления Юрий Витренко назвал спекуляцией информацию о том, что встреча президентов Украины и США не удалось из-за кадровых изменений в "Нафтогазе".

Об этом он рассказал в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Это дешевая и подлая спекуляция, которая не имеет основания в реальности. Которая продиктована тем, что просто некоторые люди, для которых кресла дороже судьбы собственной страны, спекулируют на таких темах, как энергобезопасность Украины, как партнерство между Украиной и США. Ради своих кресел и своего влияния в стране ", - заявил Витренко.

Он также отказался уточнить фамилии лиц, о которых говорил.

Напоминаем:

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда

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Витренко Нафтогаз США

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