Украине нужно более 4 миллиардов евро для модернизации ТЭС - Минэнерго

Украина пока что выполняет Национальный план по сокращению выбросов большими сжигательными установками, однако при отсутствии прогресса с 2025 года мы начнем превышать показатели - для модернизации нужно 4,3 млрд евро.

Об этом заместитель министра энергетики Максим Немчинов рассказал на форуме "Украина30. Экология ", сообщает Минэнерго.

"На сегодня мы не превышаем наши международные обязательства ни по одному из выбросов. Но уже начиная с 2025 года, если мы ничего не будем делать, мы будем превышать эти показатели, и это приведет к нарушению наших обязательств", - отметил Немчинов.

Сейчас в Нацплане предусмотрена модернизация более 90 установок. Суммарно для выполнения плана на этих установках операторам необходимо инвестировать в 4,3 млрд евро.

В ведомстве приводят пример Европы, где за 1990-2016 годы в экомодернизацию инвестировали за счет государственной помощи. В частности, в Германии - 19 млрд евро, Польше - 11 млрд евро, Чехии - 7 млрд евро.

"Сейчас министерство работает над разработкой механизм финансирования мероприятий по экомодернизации - за счет чего мы будем проводить экологическую модернизацию оборудования", - подытожил чиновник.

По его словам, в дальнейшем необходимо идти по пути оптимизации оборудования, которое работает на угле, и его модернизации в том количестве, которое необходимо для безопасной и устойчивой работы энергосистемы. Вся остальная генерация должна строиться уже с учетом экологических требований и не использовать ископаемые виды топлива.

Целью плана является постепенное сокращение выбросов диоксида серы (далее - SO2), оксидов азота (далее - NOx) и пыли от существующих крупных сжигательных установок.

Речь идет о том, тепломощность которых составляет более 50 МВт и более, а первое разрешение на выбросы или проектирование установки выдано до 01 июля 1992 года.

Напоминаем:

Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1 - 2 место по выбросам основных опасных веществ, одновременно объемы не соответствуют нормативам ЕС.

Согласно "антиахметовского" законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс, планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше.

Экономическая правда