Гривня снова укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 8 июня на уровне 27,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,08 грн (на 7 июня – 33,06 гривни).

Напоминаем:

7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,26 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Экономическая правда