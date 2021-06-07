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Гривня снова укрепилась к доллару

Понедельник, 7 июня 2021, 19:05
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 8 июня на уровне 27,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,08 грн (на 7 июня – 33,06 гривни).

Напоминаем:

7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,26 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Экономическая правда

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