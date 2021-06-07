Компания SOCAR близка к покупке сети АЗС Glusco

Азербайджанская компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже актива.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом процесса.

По данным издания, Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.

"В Украине никто не получил предложения о покупке, Моисеев разослал предложение только международным компаниям", - рассказал владелец крупной сети АЗС в Украине.

Другой источник считает, что продажу Glusco необходимо рассматривать в комплексе с контрактом на поставку нефтепродуктов "Роснефти".

"Возможно, именно по этой причине Coral Energy не стала новым оператором поставок, как было заявлено изначально. Им просто не нужна эта сеть, тогда как в матрицу нечуждого ей "Сокара" она вписывается", - добавляет собеседник.

По данным источников enkorr, переговоры могут завершиться в течение ближайшей недели. После этого соглашение должно получить одобрение в АМКУ.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. На сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз.

Кроме этого, компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

В то же время гендиректор сети АЗС Glusco Борис Ганджа в комментарии LIGA.net косвенно подтвердил эту информацию.

"Это очень похоже на правду", - сказал он.

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Напомним:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.