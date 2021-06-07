Компания SOCAR близка к покупке сети АЗС Glusco
Азербайджанская компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже актива.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом процесса.
По данным издания, Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.
"В Украине никто не получил предложения о покупке, Моисеев разослал предложение только международным компаниям", - рассказал владелец крупной сети АЗС в Украине.
Другой источник считает, что продажу Glusco необходимо рассматривать в комплексе с контрактом на поставку нефтепродуктов "Роснефти".
"Возможно, именно по этой причине Coral Energy не стала новым оператором поставок, как было заявлено изначально. Им просто не нужна эта сеть, тогда как в матрицу нечуждого ей "Сокара" она вписывается", - добавляет собеседник.
По данным источников enkorr, переговоры могут завершиться в течение ближайшей недели. После этого соглашение должно получить одобрение в АМКУ.
Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. На сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз.
Кроме этого, компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".
В то же время гендиректор сети АЗС Glusco Борис Ганджа в комментарии LIGA.net косвенно подтвердил эту информацию.
"Это очень похоже на правду", - сказал он.
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Напомним:
С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.
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