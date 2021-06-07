Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Нацбанк на прошлой неделе (31 мая - 4 июня) впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке - регулятор купил 40 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Все 40 млн долларов регулятор купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В то же время НБУ не проводил интервенции по продаже валюты.

Напоминаем:

Нацбанк в период с 24 по 28 мая не осуществлял валютных интервенций на рынке.

В период с 17 по 21 мая Нацбанк также не покупал и не продавал валюту.

Напоминаем:

Нацбанк в период с 11 по 14 мая, как и в предыдущие 5 недель, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 5 по 7 мая, как и в предыдущие 4 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.

Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Экономическая правда