Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке
Нацбанк на прошлой неделе (31 мая - 4 июня) впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке - регулятор купил 40 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Все 40 млн долларов регулятор купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время НБУ не проводил интервенции по продаже валюты.
Напоминаем:
Нацбанк в период с 24 по 28 мая не осуществлял валютных интервенций на рынке.
В период с 17 по 21 мая Нацбанк также не покупал и не продавал валюту.
Напоминаем:
Нацбанк в период с 11 по 14 мая, как и в предыдущие 5 недель, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Нацбанк в период с 5 по 7 мая, как и в предыдущие 4 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.
5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.
Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Экономическая правда
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