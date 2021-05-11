Регулятор снова воздержался от интервенций на межбанке

Нацбанк в период с 5 по 7 мая, как и в предыдущие 4 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Всего с начала года регулятор купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 70 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал - 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.

Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Регулятор в течение недели 29 марта - 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов.

Экономическая правда