НБУ снова воздержался от интервенций на межбанке
Нацбанк в период с 11 по 14 мая, как и в предыдущие 5 недель, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Всего с начала года регулятор купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 70 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал - 3,89 млрд долл.
Напоминаем:
Нацбанк в период с 5 по 7 мая, как и в предыдущие 4 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Нацбанк в период с 26 по 30 апреля, как и в предыдущие 3 недели, не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Нацбанк в период с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.
5-9 и 12-16 апреля операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.
Нацбанк не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Экономическая правда
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