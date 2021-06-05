В Раде зарегистрировали законопроект о корпоративном управлении госкомпаний

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Об этом говорится на сайте парламента .

Законопроект внесен тремя народными депутатами из фракции Слуги Народа.

По информации экспертов по корпоративному управлению SOE Weekly, в основу вошел текст, который был ранее обнародован Министерством экономики для общественного обсуждения.

Основное отличие заключается в том, что в версии парламента предлагается закрепить на уровне закона норму о том, что Кабинет Министров может назначать и увольнять руководителей госкомпаний исключительно по предложению насоветов госкомпаний. Таким образом, окончательное решение о назначении/увольнении руководителя оставаться за КМУ.

Также как парламентским, так и правительственным законопроектом предусмотрено сохранение за КМУ существующих полномочий по утверждению финансовых планов госкомпаний.

Напоминаем:

В KSE заявили, что законопроектом о корпоративном управлении правительство фактически отказывается выполнять взятую на себя обязанность по расширению полномочий наблюдательных советов важнейших компаний.