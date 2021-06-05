В Раде зарегистрировали законопроект о корпоративном управлении госкомпаний
В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.
Об этом говорится на сайте парламента .
Законопроект внесен тремя народными депутатами из фракции Слуги Народа.
По информации экспертов по корпоративному управлению SOE Weekly, в основу вошел текст, который был ранее обнародован Министерством экономики для общественного обсуждения.
Основное отличие заключается в том, что в версии парламента предлагается закрепить на уровне закона норму о том, что Кабинет Министров может назначать и увольнять руководителей госкомпаний исключительно по предложению насоветов госкомпаний. Таким образом, окончательное решение о назначении/увольнении руководителя оставаться за КМУ.
Также как парламентским, так и правительственным законопроектом предусмотрено сохранение за КМУ существующих полномочий по утверждению финансовых планов госкомпаний.
Напоминаем:
В KSE заявили, что законопроектом о корпоративном управлении правительство фактически отказывается выполнять взятую на себя обязанность по расширению полномочий наблюдательных советов важнейших компаний.
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