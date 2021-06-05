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В Раде зарегистрировали законопроект о корпоративном управлении госкомпаний

Суббота, 5 июня 2021, 11:14
 

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство. 

Об этом говорится на сайте парламента . 

Законопроект внесен тремя народными депутатами из фракции Слуги Народа. 

По информации экспертов по корпоративному управлению SOE Weekly, в основу вошел текст, который был ранее обнародован Министерством экономики для общественного обсуждения. 

Основное отличие заключается в том, что в версии парламента предлагается закрепить на уровне закона норму о том, что Кабинет Министров может назначать и увольнять руководителей госкомпаний исключительно по предложению насоветов госкомпаний. Таким образом, окончательное решение о назначении/увольнении руководителя оставаться за КМУ. 

Также как парламентским, так и правительственным законопроектом предусмотрено сохранение за КМУ существующих полномочий по утверждению финансовых планов госкомпаний. 

Напоминаем: 

В KSE заявили, что законопроектом о корпоративном управлении правительство фактически отказывается выполнять взятую на себя обязанность по расширению полномочий наблюдательных советов важнейших компаний.

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Экономическая правда
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