KSE о законопроекте про корпоративное управления: правительство отказывается расширять полномочия набсоветов

В KSE заявили, что законопроектом о корпоративном управлении правительство фактически отказывается выполнять взятый на себя обязанность по расширению полномочий наблюдательных советов важнейших компаний.

Анализ законопроекта размещен на сайте КШЭ.

Данный законопроект был обнародован 19 апреля Министерством экономики для общественного обсуждения на сайте ведомства.

В частности, в анализе КШЭ было отмечено о несоответствии некоторых норм законопроекта Руководящим принципам ОЭСР корпоративного управления государственными предприятиями, а также об их противоречие с обязательствами, взятыми Украиной в рамках программы финансирования stand-by МВФ.