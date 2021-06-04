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Гривня продовжує зміцнюватися до євро

П'ятниця, 4 червня 2021, 09:00
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 червня на рівні 27,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,26 грн (на 3 червня – 33,33 гривні).

Нагадуємо:

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.

Економічна правда

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