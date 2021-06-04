В Операторе ГТС обеспокоены крайне низким уровнем расчетов облгазов

Уровень расчетов облгазов за отобранный в феврале на собственные нужды газ составлял менее 1,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Отмечается, что 29 мая закончилось действие 90-дневной отсрочки платежей согласно постановлению регулятора №235 от 17.02.2021 г. для операторов ГРМ (обл- и горгазов) за образованные негативные небалансы в феврале 2021 года.

"Облгазы должны были рассчитаться с Оператором ГТС Украины за газ, который отобрали из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), за 12 дней февраля (даты действия постановления) в размере 1,5 млрд грн. Но уровень расчета составил менее 1,3%", - подчеркнули в компании.

"Эта динамика вызывает обоснованные сомнения относительно погашения аналогичной задолженности за март, срок которого наступает в июне 2021 года согласно постановлению. Сейчас облгазы должны оплатить ОГТСУ почти 10 млрд грн за газ для ПТР. Из них 5,1 млрд грн - это уже простроченная задолженность , а 4,8 млрд грн - это начисления с отсрочкой к уплате в июне", - добавили в ОГТС.

В компании напомнили, что в феврале и марте 2021 года уровень отборов газа облгазами на собственные производственные нужды увеличился в семь раз по сравнению с январем. Всего за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС больше 1 млрд кубометров газа для ПТР.

"При этом население Украины исправно платит тариф на распределение облгазам в объеме примерно 2 млрд грн ежемесячно, но рычагов контроля целевого использования этих средств нет. Единственный действенный инструмент - это распределительные счета, когда средства, которые население платит облгазам, распределяются по целевому назначению", - заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он призвал нардепов срочно рассмотреть законопроект №3800, который недавно поддержал Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним:

Ранее сообщалось, что общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн - за прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).

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Экономическая правда