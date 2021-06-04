Хмельницкий, Козак, Мазепа: куда советуют инвестировать украинцам и где сами хранят деньги

Экономическая правда искала какие инструменты могут подойти для начинающего инвестора. Отвечают гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, основатель UNIT.City Василий Хмельницкий, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Об этом говорится в публикации ЭП.

Начать путь инвестиций советуют по определению цели инвестиций. Также надо отличать инвестирования от трейдинга. "Трейдинг - это торговля, то есть краткосрочное инвестирование. Купил, через минуту или через день продал", - говорит Тарас Козак.

В инструментах главное - диверсификация своих активов, с этим соглашаются все трое. Бизнесмен Хмельницкий советует вложить в свое дело: "я рекомендовал бы украинцам инвестировать деньги в свое дело и начать заниматься бизнесом. Сейчас хайп таков: нужно купить Bitcoin, акции Tesla, или играть на ставках на спорт. Я бы такое не рекомендовал бы". А финансисты Козак и Мазепа советуют обратить внимание на иностранные ценные бумаги и ОВГЗ.

Хмельницкий все свои средства инвестирует в проекты, поэтому никаких счетов, кроме тех, которые необходимы для покрытия текущих расходов, он не имеет. В инвестициях Мазепы есть два главных направления: те, которые генерируют постоянный денежный поток и те, которые занимаются инновациями. А Тарас Козак говорит, что имеет активы и в иностранных ценных бумагах (американские акции. - ЭП), и в ликвидных акциях украинских компаний (голубые фишки), однако основную часть своих средств в ОВГЗ.

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