Світові ціни на продовольство на найвищих рівнях 11 місяців поспіль – ООН

Світові ціни на продовольство у квітні продовжили зростати одинадцятий місяць поспіль, індекс цін зріс на 1,7% та тримається на найвищих з 2014 року рівнях.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство у квітні становив 120,9 пункту, що на 1,7% вище березневого показника та на 30,8% – квітня минулоріч. Щомісячний індекс залишається на найвищих з травня 2014 року рівнях 11 місяців поспіль.

Індекс цін на цукор протягом місяця збільшився на 3,9% через побоювання низької пропозиції на ринку. Це на близько 60% вище за рівень квітня 2020 року.

Щодо рослинної олії, індекс зріс на 1,8%. Зокрема, подорожчала соєва та ріпакова олії, а соняшникова стала дещо дешевшою.

На 1,7% зріс індекс цін на м’ясо. "Ціни на м'ясо птиці залишалися стабільними, що відображає загально збалансований світовий ринок", – додали у ФАО.

Індекс цін на зернові зріс на 1,2%, на кукурудзу – на 5,7%. Міжнародні ціни на пшеницю були переважно стабільними. На молочні продукти індекс зріс на 1,2%.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольство зростають десятий місяць поспіль – індекс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) зріс на 2,1% у березні до найвищого рівня з 2014 року.

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

Економічна правда