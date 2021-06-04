Курс валют на 4 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,30 - 27,32 гривни;

Евро - 33,07 - 33,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,18 - 27,37 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,27 гривни, евро - 33,01 - 33,15 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.

3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Экономическая правда