Курс валют на 4 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,30 - 27,32 гривни;
Евро - 33,07 - 33,09 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,18 - 27,37 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,26 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,27 гривни, евро - 33,01 - 33,15 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.
3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
Экономическая правда
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